После кровавых столкновений в Киеве задержаны 9 человек

После массовых протестов и столкновений в центре Киева, которые произошли в воскресенье, 1 декабря, были задержаны 9 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Люди были задержаны в рамках расследования 11 уголовных производств, начатых после воскресных событий.

Напомним, как сообщал "Главред", 1 декабря во время столкновений протестующих с милицией в центре Киева пострадали 165 человек, 109 из которых были госпитализированы.

Многие пострадавшие оказались в больницах с черепно-мозговыми травмами, ожогами глаз и переломами.

Видео: ТСН