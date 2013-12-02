Евросоюз пока не думает вводить санкции против украинской власти

Евросоюз не обсуждает введение персональных санкций в отношении украинских властей.

Об этом сказала представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майи Косьянчич, пишет Интерфакс-Украина.

"По этому поводу действительно мне нечего сказать. Мы следим за ситуацией и уже четко сказали о нашей позиции. Мы также пытаемся объяснить, что Соглашение об ассоциации не является чем-то, что исключает отношения Украины с Россией. Этот то, что я могу сказать", - обозначили Косьянчич позицию Европейской комиссии по этому вопросу.

По ее словам, Еврокомиссия находится в регулярном контакте с украинской стороной.

В свою очередь представитель Еврокомиссии Пиа Аренкилде Хансес, на просьбу журналистов прокомментировать текущую ситуацию, сказала, что в этой связи она может повторить заявления Эштон и еврокомиссара Штефана Фюле в отношении событий 30 ноября, в которых ЕС осуждает использованием силы, и что ЕС призывает украинские власти уважать фундаментальные свободы.

"Мы осуждаем любые действия, насилие, атаки на здания и считаем, что обе стороны должны решать разногласия мирным путем посредством политического диалога", - напомнила она содержание заявления.

Отвечая на вопрос о том, готов ли ЕС подписать Соглашение об ассоциации с Президентом Виктором Януковичем, П.А.Хансен вновь обратилась к ранее озвученному заявлением президентов Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу и президента Совета ЕС Хермана ван Ромпея в отношении того, что ЕС уважает суверенное решение Украина, и когда будут соответствующие обстоятельства, Брюссель будет готов подписать Соглашение об ассоциации.

При этом она констатировала, что условия для подписания остаются неизменными.

Напомним, Евросоюз осудил силовой разгон мирной акции протеста в центре Киева, 30 ноября.