Новый Евромайдан: чем власть ответит на протесты

Жестокий разгон митингующих Евромайдана стал катализатором для новой акции и спусковым механизмом протестной волны. Сотни тысяч людей, вышедших на улицы Киева в первый день зимы, вынуждают и власть, и оппозицию корректировать планы и искать пути выхода из набирающего обороты политического кризиса.



Показательно жестокая зачистка территории Майдана Независимости вместо предполагавшегося устрашающего эффекта оказала на украинцев обратное воздействие - 1 декабря на улицы столицы вышло в разы больше людей, чем в предыдущее воскресенье. Выросли не только численность митингующих, но и градус напряженности в их рядах. Кардинально изменилась и направленность акции: люди вышли не поддерживать евроинтеграционную идею, а протестовать против действующей власти и требовать отставки представляющих ее персон. Увольнением одного лишь главы столичной милиции сбить протестную волну вряд ли получится.



К столь многочисленному митингу вновь оказались не готовы оппозиционеры. У них по-прежнему не было четкого плана действий. Да и организационная составляющая заметно хромала, инициаторы Народного вече сгрудились на узкой сценической площадке Майдана, вместо того, чтобы быть в эпицентрах напряженности, выявлять провокаторов и останавливать горячие головы, поддавшиеся на их призывы.

В итоге мирная акция в некоторых местах превратилась в арену боевых действий, в результате которых пострадали больше сотни людей. К тому же, захват ряда административных зданий совсем не соответствовал заявленному мирному характеру. И если заход в помещения Дома профсоюзов и Киевской горадминистрации можно оправдать хотя бы производственной необходимостью (для размещения на ночь митингующих), то предпринятый под клич провокаторов штурм Администрации президента – из разряда алогичных и бессмысленных, ставящих под угрозу исход всей протестной акции. Власть получила достаточно оснований для применения силы и выбора в пользу радикального сценария разрешения ситуации.



Выработанный оппозиционным штабом план действий не удивил новизной – на Майдане Независимости вновь разбили палатки, властные институты пообещали пикетировать, а Кабмин и президентскую Администрацию – взять в осаду, сограждан призвали к массовой мобилизации и сосредоточению в центре столицы. Насколько результативной окажется снятая с событий 2004-го года калька, станет понятно уже в ближайшие дни, но не стоит забывать, что тогда во многом залогом успеха этих шагов стали их уникальность и четкая организация. Да и власть уже научилась нейтрализовывать попытки блокирования отдельных органов: на случай проблем в Верховной Раде есть запасной аэродром на Банковой, а работоспособность Киевсовета эффективно обеспечивают сотрудники правоохранительных органов.



Из заявленных к выполнению требований оппозиционеры могут рассчитывать на победу разве только в отставке правительства. Вероятность того, что власть предпочтет "выпустить пар" через увольнение кабинета Николая Азарова силами парламента достаточно высока. Это наименее болезненный для нее вариант выхода из кризиса, и в некотором смысле даже выгодный: в статусе исполняющих обязанности премьер и министры могут проработать достаточно долго, а на полулегитимный Кабмин можно будет многое списать – от отсутствия продвижений в переговорах с ЕС или Россией, что позволит сохранить видимость пребывания на геополитическом шпагате, до вхождения в следующий год без утвержденного бюджета, что даст возможность управлять финансами в ручном режиме. При полной мобилизации оппозиции и примкнувших к ним внефракционных и сочувствующих, сообщивших о готовности покинуть "региональные" ряды, голосов за выражение недоверия правительству должно хватить.



Заявления о готовности объявить импичмент президенту и провести досрочные выборы Верховной Рады добавлены оппонентами власти в общий список целей, скорее, для красного словца. Реализовать первое невозможно из-за сложности процедуры и фактического отсутствия прописанного механизма. Даже если разрекламированный оппозиционерами в качестве панацеи закон "Об импичменте президенту" на фоне всеобщей эйфории будет принят, права вето главу государства никто не лишал. Добиваться же перезагрузки парламента нецелесообразно с точки зрения интересов инициаторов этой идеи - слишком затратно и с плохо прогнозируемым результатом. К тому же, распространяющиеся слухи о готовящемся массовом исходе депутатов из фракции Партии регионов настойчиво подталкивают противников власти к выбору мягкого сценария переформатирования большинства. Его реалистичность можно будет оценить уже 3 декабря, исходя из количества и состава дезертиров.



Создается впечатление, что в настоящее время четкого плана выхода из политического кризиса нет и у власти. Пока премьер пугает митингующих неизбежным падением курса гривны и экономическим коллапсом, спровоцированным массовым выходом на майданы, Виктор Янукович предпочитает ситуацию не комментировать. И на данный момент президентская пресс-служба не сообщила об отмене его визита в Китай, запланированного с 3 декабря до конца недели. Если учесть, что по уже сложившейся традиции самые одиозные решения принимаются и реализуются в отсутствие главы государства в стране, вероятность жесткого ответа на акции протеста со стороны власти в ближайшее время не исключена. Тем временем, формально роль переговорщика от власти поручена спикеру парламента Владимиру Рыбаку, который уже призвал всех сесть за круглый стол. Предложенный формат обсуждения проблемы - в узком депутатском кругу - больше похож на стремление затянуть время, чем на демонстрацию готовности искать компромисс.



Спустя 22 года после референдума о независимости украинцы вышли на одну из самых массовых мирных акций в истории страны. Результат этой мощной взрывной волны народного протеста во многом будет зависеть от настойчивости участников и присущих украинцам выдержанности и толерантности. Кроме того, она станет не только испытанием на прочность для возглавивших движение оппозиционных лидеров, но и проверкой качества всей политической элиты, сформировавшейся за годы Независимости.