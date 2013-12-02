Крымские депутаты призвали Януковича ввести чрезвычайное положение

Крымский парламент призвал Президента Украины Виктора Януковича "принять все доступные меры для восстановления общественного порядка, не останавливаясь, если нужно, перед введением чрезвычайного положения".

Об этом говорится в обращении к главе государства, принятом 2 декабря на внеочередном заседании Верховного Совета АРК, передает "Украинская правда".

Депутаты, "опираясь на волю избравших их крымчан" призвали Януковича "выполнить свой конституционный долг и остановить разгул беззакония и анархии, захлестнувший столицу страны".

"Может возникнуть иллюзия, что мнение о происходящем есть только у людей, заполнивших площади и улицы Киева, которые пытаются свои желания, устремления и позицию представить как волю всего украинского народа. Но это далеко не так", - говорится в обращении.

Также крымские депутаты выразили мнение, что "сограждане, на которых держится стабильность страны, которые обеспечивают ее жизнеспособность и безопасность, не митингуют на "киевских майданах".

"Власть обязана не допустить антиконституционного реванша обанкротившихся политических сил, исповедующих крайний национализм", - заявили депутаты.

По мнению крымских депутатов "деятельность деструктивных сил, стянувших в Киев своих сторонников и парализовавших жизнь столицы, должна быть немедленно пресечена".

"Призываем Вас, уважаемый Виктор Федорович, принять все доступные Вам меры для восстановления общественного порядка, не останавливаясь, если этого потребует ситуация, перед введением чрезвычайного положения", - указано в обращении.

"Политический момент требует проявления максимальной твердости и решительности. Мы знаем, что они у Вас есть", - резюмировали депутаты.

Также Президиум Верховного Совета Крыма в воскресенье заявил, что "проходящие оппозиционные выступления в Киеве ставят под угрозу политическую и экономическую стабильность в Украине".

Напомним, в Киеве проходят акции протеста против сворачивания курса евроинтеграции, которые неоднократно сопровождалась столкновениями митингующих с "Беркутом".