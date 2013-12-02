Опубликованы новые фото блокирования Кабмина активистами Евромайдана

Уже около 8 часов продолжается осада Кабмина, который заблокировали активисты Евромайдана. Тысячи митингующих перекрыли улицу Грушевского от Художественного музея до перекрестка с Садовой. Перекрыта также улица Институтская.

Участники протестов жалуются на отсутствие какого-либо музыкального сопровождения, поскольку им скучно стоять на одном месте, а также на отсутствие техсредств для того, чтобы быть в курсе происходящего в стране, сообщают "Комментарии".

Кроме того, митингующие ощущают острую нехватку людей для "пересменок". Люди вынуждены стоять без замены, хотя во время Оранжевой революции были пересменки с интервалом в четыре часа.

Из-за блокады часть сотрудников аппарата Камина не смогли попасть на работу, потому что активисты стали "живой цепью" на всех входах в здание правительства, а также Нацбанка.

Митингующие также сообщили, что Кабмин охраняет крымский "Беркут" и пожаловались, что, несмотря на мирный протест, силовики оскорбляют их.

Также напомним, что главным требованием митингующих под Кабмином является отставка правительства Николая Азарова.

Ранее "Главред" сообщал, что 1 декабря на улицы Киева вышли около 800 тыс. человек с требованием о подписании Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза либо отставки Кабмина и Президента.

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