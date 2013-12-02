Евромайдан в Киеве: палаточный городок растет, барикады укрепляются, опубликованы фото

В Киеве на Майдане Независимости людей, которые пришли поддержать евроинтеграцию Украины, становится больше. Пока СМИ сообщают о 10 тысяч митингующих.

Майдан перекрыт со стороны улиц Крещатик, Институтская, Городецкого и Михайловской площади. На площади уже установлена сцена для выступления народных депутатов, пишет ЛигаБизнесИнформ.

Несмотря на то, что многие митингующие сейчас находятся под Кабмином, палаточный городок также разрастается, количество палаток увеличивается.

Как передает Сегодня, на экране Дома профсоюзов, под городскими часами все время находится изображение флага Евросоюза. Кроме того, на центральную площадь столицы съехались машины с дипломатическими номерами и флагами разных стран.

Тем временем, под Администрацией президента пока обстановка спокойная. Митингующие отгородились от милиции железными щитами, а правоохранители оцепили Банковую со всех сторон.

Напомним, оппозиция требует завтра первым вопросом рассмотреть в Верховной Раде резолюцию о недоверии Кабмину.



Арсений Яценюк подчеркнул, что оппозиция настаивает на отставке Кабмина и прекращении политических репрессий в Украине, освобождении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и задержанных активистов.

фото: segodnya.ua; liga.net