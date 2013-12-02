Власть рассказала о работе над Ассоциацией с ЕС

Украина не намерена отказываться от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, поэтому правительство просит депутатов не мешать, а помочь в работе над ассоциацией.

Об этом заявил сегодня во время заседания согласительного совета руководителей парламентских фракций, групп и комитетов первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

"Люди работают. Если Украина не начнет работать (над ассоциацией), последствия могут быть очень плохими. Я хочу обратиться ко всем: давайте поможем правительству. Все, что мы можем делать, мы делаем. Мы знаем, что делать, мы ответим на все вопросы, которые у вас есть", - сказал Арбузов.

Вице-премьер сказал, что правительство намерено разработать дорожную карту евроинтеграционного процесса, чтобы определить необходимые условия и мероприятия, и попросил политиков помогать в этом процессе, а не мешать.

"Евроинтеграции Украины быть. Мы готовы работать, создать рабочую комиссию, начать переговоры с ЕС, выйти на подписание Дорожной карты. Начало подписания Соглашения об ассоциации должно быть тогда, когда будут понятны условия Дорожной карты, когда мы поймем, как это делать. Не мешайте, дайте нам работать", - отметил он.

В то же время, Арбузов заявил, что организованные политиками беспорядки не дают возможности правительству нормально работать, а блокирование демонстрантами здания Кабинета Министров на улице Грушевского может сорвать проведение правительственных заседаний.

Но даже в таких тяжелых условиях, как заверил вице-премьер, правительство готово работать и поддерживать порядок в стране. "Правительство готово работать даже в таких нелегких условиях. Я тут как раз для того, чтобы продемонстрировать, что правительство работает. Правительство на месте и выполняет свою функцию. А это главное", - сказал Арбузов, обращаясь к депутатам.