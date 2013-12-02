В Раде поддержали отставку Кабмина

В понедельник, 2 декабря, комитет Верховной Рады по государственному строительству и местному самоуправления одобрил проект постановления по выражению недоверия Кабмину Николая Азарова.

Об этом рассказал лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, сообщает Украинская правда.

Как сообщил оппозиционер, соответствующее решение комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления принял в понедельник.

Позже эту информацию также подтвердил член этого комитета, глава фракции "УДАР" Виталий Кличко, который принимал участие в заседании.

Глава профильного комитета Давид Жвания считает, что нынешнее правительство должно быть отправлено в отставку, а следующее правительство должно быть коалиционным, сообщает УНИАН.

Он отметил: "Следующее правительство должно быть коалиционным". По его словам, это был бы политический выход в нынешней ситуации.

На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что правительство должны создавать при участии Партии регионов и представителей, предложенных оппозиционными фракциями парламента, Жвания ответил, что это было бы целесообразно.

Он напомнил, что такой вариант возможен, поскольку было решение Конституционного суда Украины об отмене конституционной реформы. В то же время парламентом не было имплементированно решение КСУ, в частности о формировании правительства.

Ранее "Главред" сообщал, что рассмотрение выражения недоверия правительству Николая Азарова Рада должна рассмотреть во вторник, 3 декабря.