Луценко рассказал, как Евромайдан защищается от провокаторов

На Евромайдане подготовлены специально обученные отряды, которые будут противостоять действиям провокаторов.

Об этом заявил Юрий Луценко, комментируя стычки у Администрации президента и в других частях Киева, которые произошли 1 декабря, передает ЛигаБизнесИнформ.

На вопрос, что оппозиция сможет противопоставить провокаторам, если они придут под Кабмин, , Луценко ответил: "Будем их задерживать, если их будет небольшое количество. Если же это будет какое-то агрессивное нападение, то у нас есть отряды, которые смогут защитить людей".

"На самом деле, это мирная демонстрация. В любой нормальной стране такую демонстрацию обязаны защищать силы правопорядка. Милиция создана для того, чтобы защищать право людей на отстаивание своего мнения", - отметил политик.

Также он заявил, что в Украине ситуация совершенно другая.

"Но мы живем в ненормальной стране, где все наоборот, где милиция реально является бандой в форме, где власть является антинародной. Поэтому, конечно, я не могу дать гарантии, что здесь не будет какой-то провокации. К сожалению, их организует и стимулирует сама власть", - отметил Луценко.

"Но есть проинструктированные, специально обученные люди, которые берут на себя физическую охрану от возможных нападений, звук есть, коммуникации есть. Мне кажется, есть понимание даже той стороны, что ставка на силу недопустима", - заявил оппозиционер.

Также Луценко отметил: гарантировать от повторения событий на Банковой может Президент Виктор Янукович, министр внутренних дел Виталий Захарченко или премьер-министр Николай Азаров.

"Я не могу вам дать гарантию, что это не повторится. Но с нашей стороны не было и не будет никаких силовых действий. Мы – мирная демонстрация, и поэтому мы – победная демонстрация", - заявил Луценко.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, 1 декабря на улицы Киева вышли около 1,5 млн человек с требованием о подписании Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза либо отставки Кабмина и Президента.

Митинг сопровождался кровавыми столкновениями у Администрации Президента, которые в оппозиции назвали результатом действия провокаторов.

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