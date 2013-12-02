Жириновский назвал Украину частью России, а участников Евромайдана - алкоголиками и провокаторами

На Евромайданах в Украине стоят неблагополучные слои населения и западные шпионы.

Такое мнение высказал российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает ТСН.

По мнению скандального политика, подписание Соглашения об ассоциации Украины и ЕС грозит Украине "гибелью".

"Украина не вступит в ЕС. Это для нее губительно, потому что она часть России. Там на площадь вышли алкоголики, наркоманы, а также прозападники, шпионы, провокаторы, которые стали движущей силой волнений", – заявил Жириновский.

"Нормальный киевлянин", по словам Жириновского, с утра идет на работу, а не митинговать.

Как сообщалось ранее, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявляет, что в провокациях в Киеве задействовано уже 5 тысяч провокаторов-"титушек".

Напомним, после скандальных заявлений лидера ЛДПР Владимиру Жириновскому по поводу Украины, депутат "Батькивщины" Владимир Яворивский попросил МИД и СБУ запретить российскому политику въезд в Украину.