Меркель призвала Украину не применять силы против митингующих

Правительство Германии призвало украинские власти сделать все возможное для защиты права украинцев на мирные демонстрации и предостерегло от применения силы.

Об этом сообщает "Немецкая волна".

В частности, канцлер Германии Ангела Меркель, учитывая массовые протесты в Украине, предостерегла от применения силы против мирных демонстрантов и призвала Януковича и Кабмин "сделать все, чтобы постоянно защищать свободу высказывания мнения и право на мирные демонстрации".

По словам спикера немецкого правительства Штеффена Зайберта, демонстранты тоже должны осознавать свою ответственность, "чтобы не дошло до эскалации".

Он заявил, что от проевропейских демонстраций в Украине поступает "очень четкое послание" и также выразил надежду, что "украинский президент Виктор Янукович это послание воспримет".

Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле в понедельник, 2 декабря, заявил, что проевропейские демонстрации являются убедительным высказыванием сотен тысяч украинцев за Евросоюз: "Это показывает, что сердце людей в Украине бьется по-европейски".

Накануне Вестервелле также призвал украинское правительство обеспечить право граждан на мирные собрания и защитить мирные демонстрации от запугивания и насилия.

Обращаясь к украинскому руководству, он напомнил также о председательстве Украины в Организации по безопасности и сотрудничества в Европе.

Для правительства в Киеве, заявил он, это должно было бы стать особым стимулом, чтобы "уважать наши общие европейские ценности".

Ожидается, что руководитель немецкого внешнеполитического ведомства примет участие во встрече министров ОБСЕ в четверг в Киеве. Во время визита может состояться встреча немецкого министра с представителями украинской оппозиции.

Как сообщал "Главред", 1 декабря на улицы Киева вышли около 1,5 млн человек с требованием о подписании Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза либо отставки Кабмина и Президента.

Митинг сопровождался кровавыми столкновениями у Администрации Президента, которые в оппозиции назвали результатом действия провокаторов.

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