В сети появилась "Памятка митингующему": как распознать провокатора

В Сети появились памятки для участников Евромайдана, в которых подробно описано, как распознать провокаторов, что брать с собой на митинги и как вести себя с милицией.

Соответствующие инструкции опубликованы на странице incognita.day.kiev.ua.

В частности, авторы памятки отмечают, что провокатора легко опознать по одежде: их лица закрыты масками, а на ногах, как правило, кроссовки, а не теплая обувь.

Людям советуют не подходить близко к тем, кто держит в руках камни, палки или газовые баллончики.

В другой инструкции участникам Евромайдна рекомендуют брать на митинги документы, удостоверяющие личность, очки для плавания, которые смогут защитить глаза от слезоточивого газа, а одеваться – в теплую одежду, шарфы и шапки.

Что касается сотрудников милиции – от них рекомендуют требовать удостоверение и не отдавать своих документов.

Кроме того, в памятке напоминают, что милиционер сначала должен вынести устное предупреждение, а уже только потом, в случае неповиновения, применять меры принуждения.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее Юрий Луценко заявил, что оппозицией подготовлены специально обученные отряды, которые будут противостоять действиям провокаторов.