В сети появилась "Памятка митингующему": как распознать провокатора

В Сети опубликована "Памятка участнику Евромайдана": как опознать провокаторов, как вести себя с милицией и что брать на митинги.
Соответствующие инструкции опубликованы на странице incognita.day.kiev.ua.
В частности, авторы памятки отмечают, что провокатора легко опознать по одежде: их лица закрыты масками, а на ногах, как правило, кроссовки, а не теплая обувь.
Людям советуют не подходить близко к тем, кто держит в руках камни, палки или газовые баллончики.
В другой инструкции участникам Евромайдна рекомендуют брать на митинги документы, удостоверяющие личность, очки для плавания, которые смогут защитить глаза от слезоточивого газа, а одеваться – в теплую одежду, шарфы и шапки.
Что касается сотрудников милиции – от них рекомендуют требовать удостоверение и не отдавать своих документов.
Кроме того, в памятке напоминают, что милиционер сначала должен вынести устное предупреждение, а уже только потом, в случае неповиновения, применять меры принуждения.
Напомним, как сообщал "Главред", ранее Юрий Луценко заявил, что оппозицией подготовлены специально обученные отряды, которые будут противостоять действиям провокаторов.