Политолог о Евромайдане: "Беркут" попытается взять реванш, стоит ожидать разгонов

2 декабря 2013, 19:39

Эксперт считает, что на Евромайдане возможно новое силовое противостояние.

На Евромайдане в Киеве возможны новое силовое противостояние и разгон, потому что представители власти будут пытаться доказать свою силу.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил политолог Виктор Небоженко.

"Силового противостояния и разгонов еще стоит ожидать. Ведь то, что избили студентов, говорит о том, что в окружении Януковича победили не сторонники хитрости, подкупа или обмана, а сторонники решительных действий. Поэтому, скорее всего, сейчас они будут пытаться доказать свою силу, и мы еще увидим яростные столкновения в центральных кварталах при страшных обстоятельствах. "Беркут" и милиция еще постараются взять реванш за проигрыш в воскресенье (когда, в частности, милиция убегала с Майдана Независимости, хотя "Беркут" и разогнал митингующих, штурмовавших здание АП  на Банковой - ред.)", - спрогнозировал эксперт.

Вместе с тем, результат протеста, по его мнению, во многом зависит от будущего поведения оппозиции, которая может или попасться на игру власти, или добиться смены руководства страны.

"Первый путь - власть пытается оттянуть принятие какого-либо решения для того, чтобы протестующие устали. Второй путь, который предлагает сегодня власть, – "найди лоха и обмани его", чисто донецкий. Около ста народных депутатов получили право на выход в новое революционное большинство, чтобы переформатировать парламент и создать новое правительство. Около ста народных депутатов Партия регионов "сдаст в аренду" новому революционному большинству. Это будет рекорд переходов в сторону будущего большинства. Но как только последний протестующий покинет Майдан, эти депутаты снова вернутся к своему исходному положению, то есть в ПР", - описал Небоженко позицию руководства страны.

По словам политолога, оппозиционеры могут согласиться на такой вариант, потому что для них "очень соблазнительно получить большинство в парламенте на основе перебежчиков к ним донецких и мажоритарщиков, а также новый Кабмин".

В то же время, по мнению эксперта, при втором варианте действий, "если оппозиция правильно использует гнев народа, она добьется самороспуска парламента, отставки правительства и Президента". "После этого все политические силы (независимо от того, на чьей стороне они находятся – протестующих или власти) будут проводить выборы, создавать временное правительство и, таким образом, ситуация решится", - описал Небоженко возможное развитие событий.

"Но как себя поведут лидеры оппозиции – трудно сказать: либо они поддадутся соблазну и создадут  парламентское большинство с частью вышедших из ПР, либо, все-таки, пойдут с народом и будут добиваться самороспуска парламента", - добавил он.

Говоря о том, как будут развиваться сами протесты, Небоженко отметил: "Небольшой Майдан может держаться долго, как в 2004 году. А когда на улице в такую погоду стоит полмиллиона разгневанных людей, они продержатся не больше двух-трех дней. Но если оппозиция не покажет митингующим результаты, настроения будут радикализироваться, появятся новые идеи, лидеры, проявится экстремизм. До среды народ еще будет стоять, но в четверг будет резкий переход количества в качество".

Напомним, новая массовая акция протеста в Киеве началась 1 декабря после того, как накануне "Беркут" жестоко разогнал Евромайдан в центре Киева.

В воскресенье на улицы вышло несколько сотен тысяч человек, сейчас активисты занимают Майдан Независимости, ряд админзданий в центре Киева и блокируют Кабинет министров с требованиями об отставке власти и наказании виновных в жестоком разгоне акции. Больше о новом Евромайдане в Киеве читайте в спецтеме "Главреда".

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