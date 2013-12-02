Донецкие депутаты аплодировали "Беркуту" за кровавый разгон Евромайдана

В Донецке на сессии облсовета депутаты одобрили силовой жестокий разгон митингующих на Майдане Независимости 30 ноября.

Об этом заявила депутат от фракции КПУ Антонина Хромова, передает "Донецк. Комментарии".

"У нашей фракции есть следующие предложения по этому обращению. Вот такая фраза "Мы возмущены неоправданно жестокими действиями силовых структур". А мы не возмущены. Потому что мы знаем, что это не неоправданно жестокие действия, и я не считаю, что тут все возмущены", - заявила коммунистка.

Депутаты облсовета встретили это заявление аплодисментами.

По мнению коммунистки, наказать надо не "Беркут", а тех, кто ночью на Майдане Независимости поставил под угрозу основы конституционного строя.

Между тем, кто и как, кроме "Беркута" осуществившего жесткую зачистку мирной акции протеста, угрожал конституционному строю, она не уточнила.



Кроме того депутат Хромова призвала своих коллег выступить против евроинтеграции. По ее словам, европейские ценности - "это и однополые браки, и африканцы, которые торгуют у Эйфелевой башни сувенирами, а Болгария завозит голландские тепличные помидоры".



"Нечего делать нам в Европе. Европейские ценности, о которых сейчас говорят – это и однополые браки, и то, что сейчас африканцы торгуют около Эйфелевой башни, которые наших русских, когда увидят, кричат им: "Земляки! Земляки!" и сувениры им продают. Такие европейские ценности", - подчеркнула Хромова.

Напомним, Евромайдан в Киеве был разогнан рано утром 30 ноября. "Беркут" при этом жестоко избивал митингующих: смотрите видео.