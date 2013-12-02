Власть должна прислушаться к активистам Евромайдана, а не бить их - глава Европарламента

media type="picture" position="1"]Украинская власть должна прислушиваться к своим гражданам, которые вышли на Евромайдан, а не бить их.

Об этом заявил президент Европарламента Мартин Шульц, пишет УНИАН.

По его словам, сообщения о провокациях с целью дискредитации оппозиции "вызывают особую обеспокоенность".

"Чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов является неприемлемым. Сообщения о провокациях, целью которых было оправдание действий отрядов милиции особого назначения, вызывают особую обеспокоенность. Украинская власть должна прислушиваться к своим гражданам, а не бить их", - подчеркивается в заявлении еврочиновника.

"Я слежу за событиями в Украине с большой обеспокоенностью. Власть страны не только игнорирует стремления многих своих граждан, но и разгоняет их дубинками и слезоточивым газом, когда эти надежды озвучиваются на улицах из-за отчаяния", - заявляет Шульц.

"Я призываю украинское правительство придерживаться своих международных обязательств относительно уважения свобод на высказывания и собрания. Нынешний кризис должен быть преодолен через диалог всех политических сил", - отметил Шульц.

Напомним, 1 декабря в стычках на Банковой пострадали 100 бойцов спецподразделения "Беркут" и 50 сотрудников других силовых структур. Киевская горгосадминистрация обнародовала информацию о 165 пострадавших участниках акций протеста. Госпитализация понадобилась 109 из них.



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