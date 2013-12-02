Сегодня соберется экстренное заседание СНБО - СМИ

Сегодня, 2 декабря, состоится внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с ситуацией в Киеве.

Об этом со ссылкой на собственный источник в СНБО сообщает УНН.

"Сегодня состоится заседание (СНБО - ред.)", - сообщил собеседник агентства.

О времени проведения заседания пока ничего не известно.

Напомним, 1 декабря лидер "Батькивщины" Арсений Яценюк заявил, что Президент Виктор Янукович хочет созвать СНБО для введения в Украине чрезвычайного положения в связи с событиями, которые проходят в Киеве на Евромайдане, после жестокого разгона студентов.

Напомним, сегодня, 2 декабря днем на Евромайдане в Киеве собралось более 10 тыс. человек, увеличивается количество палаток.