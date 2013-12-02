Янукович пообещал ЕС расследовать разгон Евромайдана

Президент Виктор Янукович пообещал главе Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу расследовать применение милицией силы при разгоне Евромайдана в Киеве 30 ноября.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

"Президент Янукович подтвердил намерение расследовать применение силы украинской милицией и сообщить общественности о результатах", — отметили в ЕК.

Напомним, после жестокого разгона Евромайдана Янукович обратился к народу и сказал, что он глубоко разочарован такими действиями милиции. Также он потребовал наказания для виновных в силовом разгоне акции.

Позже глава МВД Виталий Захарченко объяснил разгон акции тем, что ее участники отказались уйти митинговать с Майдана Независимости в другое место, и извинился за чрезмерное применение силы.

В то же время, в Киеве в воскресенье началась масштабная акция протеста против власти. Больше о новом Евромайдане читайте в спецтеме "Главреда".