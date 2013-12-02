Разгонят ли новый Евромайдан: прогноз экспертов

Протесты на Евромайдане в Киеве продолжают разрастаться - в воскресенье против власти выступили несколько сотен тысяч человек. Акции серьезно усилились после того, как ночью в субботу, 30 ноября, "Беркут" жестоко разогнал митинг на Майдане Независимости.

Политологи рассказали "Главреду" о том, как могут развиваться события на новом Евромайдане, и о его возможных результатах. Отметим, что эксперты говорят о нескольких сценариях развития событий и подчеркивают, что очень вероятен силовой - разгон Майдана уже в ближайшие дни. В то же время, не исключают они и компромисса в виде формирования нового большинства в Раде и отставки Кабмина.

Заместитель генерального директора – директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко:

Ситуация сейчас может развиваться по-разному и будет зависеть от действий власти, динамики развертывания акций протеста граждан. Первым определяющим днем станет 3 декабря, когда должна открыться сессия Верховной Рады. Важно, какие процессы произойдут в самом парламенте, потому что, таким образом, может появиться правовой механизм решения вопроса, который не будет зависеть от политической воли Президента.

Как показала реакция Президента на разгон студенческой мирной акции, она изменялась в зависимости от степени активности внутреннего протеста и международной реакции: сначала она была выжидательной, потом приобрела одну тональность, то другую, то она снова изменилась, когда на акцию вышли сотни тысяч людей.

То есть, с одной стороны, все зависит от центра принятия решений у Президента. Пойдет ли он на то, чтобы уволить весь Кабмин сразу, или только министра внутренних дел, или будет избран другой правовой способ (если в ВР сформируется новое большинство, которое проголосует за резолюцию об отставке правительства). Такой вариант сейчас также возможен, поскольку из фракции Партии регионов начали выходить люди. Вопрос в том, сформируется завтра новое большинство или нет. Если большинство не сформируется, и ситуация останется в руках Президента, как человека, который принимает решения, то дальше все будет зависеть от результативности и масштаба самих акций протеста. Тогда Президент окажется в ситуации, когда он будет вынужден пойти на выполнение требований.

Как будут развиваться сами акции? Если все пойдет по плану, озвученному организаторами акции, будет разворачиваться ситуация в регионах, и протесты охватят не только Западную Украину, но и другие части страны, тогда это станет очень мощным стимулом. Плюс если в Киеве будет сохраняться центр протестной активности в виде Майдана, и если киевляне, как и раньше, будут поддерживать эти действия. Тогда могут быть реализованы требования, заключающиеся, как минимум, в отставке правительства.

Международное сообщество, в свою очередь, будет продолжать призывать власть к тому, чтобы она обеспечивала право граждан на мирные собрания и не применяла непропорциональные силовые методы. А, кроме того, будет призывать, чтобы власть, оппозиция и митингующие наладили диалог между собой. Но, безусловно, прежде всего, международное сообщество будет предостерегать от применения силы властью. А протестующие, судя по заявлениям лидеров оппозиции, своими силами пытаются исключить возможность провокаций и неконтролируемого силового противостояния.

Масштаб воскресной акции стал для власти неожиданностью, причем очень серьезной. Еще вечером в субботу и утром в воскресенье заявления власти (и премьер-министра, и министра внутренних дел) говорили об отходе от шока субботних событий и переходе к силовым ноткам. Вечером в воскресенье ситуация изменилась вновь, и вновь заговорили о необходимости диалога. Тональность явно изменилась именно в результате резонанса и массового выхода людей на улицу.

Директор Социологической службы "Украинский барометр", политолог Виктор Небоженко:

Власть пытается оттянуть принятие какого-либо решения сейчас для того, чтобы протестующие устали. Второй путь, который предлагает сегодня власть – "найди лоха и обмани его", чисто донецкий. Около ста народных депутатов получили право на выход в новое революционное большинство, чтобы переформатировать парламент и создать новое правительство. Около ста народных депутатов Партия регионов "сдаст в аренду" новому революционному большинству. Это будет рекорд переходов в сторону будущего большинства. Но как только последний протестующий покинет Майдан, эти депутаты снова вернутся к своему исходному положению, то есть в Партию регионов.

Для оппозиции очень соблазнительно получить большинство в парламенте на основе перебежчиков к ним донецких и мажоритарщиков, а также новый Кабмин.

Хотя, если оппозиция правильно использует гнев народа, она добьется самороспуска парламента, отставки правительства и Президента. После этого все политические силы (независимо от того, на чьей стороне они находятся – протестующих или власти) будут проводить выборы, создавать временное правительство и, таким образом, ситуация решится.

Но как себя поведут лидеры оппозиции – трудно сказать: либо они поддадутся соблазну и создадут парламентское большинство с частью вышедших из ПР, либо все-таки пойдут с народом и будут добиваться самороспуска парламента.

Небольшой Майдан может держаться долго, как в 2004 году. А когда на улице в такую погоду стоит полмиллиона разгневанных людей, они продержатся не больше двух-трех дней. Но если оппозиция не покажет митингующим результаты, то настроения будут радикализироваться, появятся новые идеи, лидеры, проявится экстремизм. До среды народ еще будет стоять, но в четверг будет резкий переход количества в качество.

Силового противостояния и разгонов еще стоит ожидать. Ведь то, что избили студентов, говорит, что в окружении Януковича победили не сторонники хитрости, подкупа или обмана, а сторонники решительных действий. Поэтому, скорее всего, сейчас они будут пытаться доказать свою силу, и мы еще увидим яростные столкновения в центральных кварталах при страшных обстоятельствах. "Беркут" и милиция еще постараются взять реванш за проигрыш в воскресенье.

Будет ли вмешиваться международное сообщество, чтобы усмирить протестующих? Это может делаться только с учетом интересов России. Если ситуация выйдет из-под контроля, и в городе начнутся беспорядки, сюда могут войти силы, имеющие мандат ООН, с разрешения России и Запада. Надо отдать должное Путину, пока что он старается портить атмосферу исподтишка, но не претендует на какое-то силовое решение (что говорит о том, что это достаточно умный человек).

Политтехнолог, директор компании BertaCommunications Тарас Березовец:

Сейчас возможны несколько вариантов развития событий. Первый… Янукович завтра (3 декабря - ред.) летит в Китай, а мы знаем, что когда он находится за границей, у нас всегда происходят какие-то резонансные вещи. Этим могут воспользоваться и сказать, что Президент ничего не знал, и завтра разогнать всех протестующих, отбить все административные здания. Тем более, мы знаем, что внутренние войска уже в Киеве, плюс сконцентрированы подразделения "Беркута".

В этом случае возможен роспуск парламента, введение персональных международных санкций, когда Президент и его ближайшее окружение не смогут никуда ездить, кроме ближайших стран вроде России, Белоруссии и других стран "третьего мира".

Эта ситуация совершенно тупиковая, потому что без внешних заимствований и ресурсов они не смогут удержать власть. Это, все равно, путь, который приведет к утрате власти Януковичем.

Второй путь – компромиссный. Это переформатирование большинства, возвращение Конституционной реформы 2004 года. При этом Президент сохранит свое кресло до 2015 года, но не будет иметь возможности на переизбрание. В этом случае должны будут отправить в отставку министра внутренних дел, правительство, новое большинство сформирует новый состав правительства во главе с компромиссными фигурами вроде Петра Порошенко.

Третий путь. Если протестующие выйдут из-под контроля оппозиции, тогда (даже если власть ничего особо не будет делать) начнутся очередные беспорядки, которые приведут к волне насилия. В этом случаи власти придется применить особые меры, начать арестовывать даже депутатов от оппозиции, но это уже будет ответ власти на неконтролируемые действия со стороны оппонентов.

Пока что наиболее вероятен первый, силовой, вариант – разгон Майдана завтра, если не случится ничего чрезвычайного. Как только завтра начнет работать Рада, это все, значит, компромиссный сценарий затушен, и власть будет постепенно терять, но она сможет постепенно отойти и открыть дорогу или плановым, или досрочным президентским выборам.

Сколько продержится сам Майдан, будет зависеть от погодных условий и самоорганизации оппозиции. Пока что, на мой взгляд, у оппозиции нет плана, в чем наибольшая проблема. В 2004 году у них какой-никакой план, но был.

Сейчас можно сказать, что власть проиграет точно, даже если она спасет ситуацию для себя на какое-то время, она все равно утрачивает легитимность, и очень существенно. Ведь сегодня она не контролирует Киевскую мэрию, заблокирован Кабмин, что показывает стране и миру, что власть не может контролировать работу центральных органов.

При всех сценариях будут проблемы в экономике. Дай Бог, чтобы удалось избежать дефолта, потому что бюджета на следующий год нет, а тот, что есть, создан с учетом внешних заимствований, которых опять-таки нет. Россия денег не даст, МВФ – тоже. Такое впечатление, что единственная надежда сегодня на кредиты из Китая.