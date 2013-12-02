Чиновники Кабмина пожаловались генпрокурору на митингующих Евромайдана

Госчиновники, которых митингующие Евромайдана не пустили в Кабмин на работу, подали жалобу в Генпрокуратуру.

Как сообщили на сайте правительственного портала, авторами заявления выступили сотрудники секретариата Кабмина, Минэкономразвития, а также Минфина.

"Блокирование работы (Кабмина) является прямым вредом обществу и наносит реальный ущерб простым гражданам, абсолютно необоснованно усиливает социальное напряжение", - говорится в заявлении.

"Поэтому государственные служащие, которые согласно закону Украины имеют право на уважение к себе и защиту своих интересов, призвали тех, кто блокирует дом правительства, прийти и дать возможность осуществлять абсолютно необходимое текущее управление социально-экономическими процессами в Украине", - пишут чиновники.

Они также просят прокурату "дать правовую оценку нарушению их прав и вреду, наносимому интересам граждан Украины, а также принять законные меры для возобновления работы правительственных структур".

До урегулирования ситуации они будут выполнять свои обязанности дистанционно.

Напомним, 1 декабря на улицы Киева вышли около 800 тыс. человек с требованием о подписании Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза и отставки Кабмина и Президента.



Также напомним, что сегодня рано утром 5-6 тысяч митингующих заблокировали Кабмин. Их главное требование - отставка правительства Николая Азарова.