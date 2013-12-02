В Европе готовы принять украинцев для переговоров об Ассоциации

Европейская комиссия готова принять украинскую делегацию для обсуждения некоторых аспектов Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли на должном уровне.

Об этом сказал президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, пишет УНИАН.

В то же время Баррозу отверг возможность новых переговоров относительно текста Соглашения, которое уже парафировано.

"Во время телефонной беседы Президент Украины попросил Европейскую комиссию принять делегацию из Украины для обсуждения некоторых аспектов Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Президент Баррозу подтвердил готовность Европейской комиссии принять такую делегацию на должном уровне", - отметил еврочиновник.

"Европейская Комиссия готова обсуждать аспекты реализации соглашений, которые уже парафированы, но не возобновлять какие-либо переговоры. Эти условия были приняты Президентом Януковичем, и было решено, что время и уровень консультаций должны быть согласованы через соответствующие дипломатические каналы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Президент Виктор Янукович пообещал главе Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу расследовать применение милицией силы при разгоне Евромайдана в Киеве 30 ноября.