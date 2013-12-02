Азаров о Евромайдане: ситуация неуправляема, готовится захват Рады

Премьер Николай Азаров, комментируя ситуацию вокруг Евромайдана в Киеве и его разгона, заявил, что ситуация с протестами стала неуправляемой, а в столице готовится план захвата Верховной Рады.



Об этом он сказал в понедельник, 2 декабря, на встрече с послами стран ЕС и США в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас ситуация поменялась. С одной стороны, мы не снимаем вины правоохранительных органов, с другой стороны, политики, которые присоединились к этой акции, резко радикализировали ситуацию. Массовый характер акции перерос в неуправляемый характер, а точнее управляемый со стороны определенных политсил", - отметил глава Кабмина.

"Мы знаем, что готовится план захвата здания Верховной Рады", - также отметил он.

Ранее "Главред" сообщал, что в воскресенье, 1 декабря, на Евромайдан вышли 800 тысяч человек. Пока одна часть митинговала на Майдане Незавимости, вторая поддалась на провокации, захватив здание Киевсовета и Дом профсоюзов, а также штурмовала ряды "Беркута" на Банковой. Милицейский спецназ жестко разогнал штурмующих, при этом были избиты не только штурмовики, но и более 40 журналистов.