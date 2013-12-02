В Ивано-Франковске, Львове и Тернополе начались массовые забастовки

Во Львовской области, а также Ивано-Франковске и Тернополе начались массовые забастовки в знак протеста против приостановки евроинтеграции и силового разгона Евромайдана в ночь на 30 октября.

Об этом сообщает УНИАН.

В Ивано-Франковске на вече, с которого началась городская забастовка, сегодня, 2 декабря, пришли более 15 тысяч человек.

"Мы должны все, кто не поедет в Киев, отстоять здесь всю неделю. Это – недельная забастовка в поддержку оппозиции", - заявил на митинге руководитель штаба национального сопротивления Василий Попович.

Он обратил внимание на то, что среди митингующих нет главы облгосадминистрации Василия Чуднова. Присутствующие начали скандировать "Выходи!", а затем "Ганьба!", поскольку тот не отреагировал на просьбу.

"Я обращаюсь к предпринимателям. Этой власти мы не должны платить налоги до тех пор, пока она не уйдет с Украины. Мы не имеем права финансировать "Беркут", который нас же и бьет", - заявил Попович.

Кроме того, в поддержку забастовки мэр Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус вместе с заместителями ушли в отпуск за собственный счет.

"Именно таким способом мы заявляем о своей позиции и выявляем солидарность с бастующими, поскольку согласно действующему законодательству государственным служащим запрещено бастовать", - заявил градоначальник.

По информации пресс-службы, аналогично поступили и другие сотрудники исполкома, работающие в исполнительной власти Ивано-Франковска.

В обычном режиме будут работать детские сады, школы, лечебные учреждения, за исключением управленческих структур. Деятельность не остановят также коммунальные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность Ивано-Франковска.

В Тернополе будут работать городской транспорт и коммунальные струкруры, обеспечивающие жизнедеятельность города.

В обычном режиме также будет работать начальная школа. Сегодня в школах Тернополя был проведен специальный урок, во время которого рассказывали о евроинтеграции и последних событиях в стране, связанных с протестами населения.

Ранее, 1 декабря, во время заседания штаба Координационного совета во Львове было объявлено об общеобласной забастовке.

"Работники каждого предприятия, каждой организации и учреждения должны самостоятельно выбрать форму забастовки и выходить на львовский Евромайдан, расположенный на проспекте Свободы возле памятника Шевченко", - заявил председатель Львовского облсовета Петр Колодий.

Он также сообщил, что область объявила "максимальную мобилизацию людей в Киев в поддержку Евромайдана".

Напомним, сегодня, 2 декабря, активисты Евромайдана в Киеве блокировали здание Кабинета министров, вследствие чего сотрудники ведомства не смогли попасть на работу.

Фото: Facebook.com/Ростислав Шпук