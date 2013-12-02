Янукович о протестах в Украине: плохой мир лучше хорошей войны

Все участники акций протеста в Украине – и митингующие, и милиция, – обязаны соблюдать законы страны.

Об этом в интервью украинским телеканалам заявил Президент Украины Виктор Янукович, передает пресс-служба главы государства.

"Когда мы говорим, что мы строим демократическое государство, а мы все граждане одной страны, важно, чтобы участники этого общества соблюдали законы. Не имеет значения, будь то представители власти, правоохранительных органов, или же участники этих акций. Все должны в обязательном порядке выполнять законы нашего государства", - подчеркнул Янукович.

Также он считает важным, чтобы акции носили мирный характер.

"Любое волеизъявление людей, любые акции – это подтверждает, что каждый человек имеет не только право, но и возможность высказать свою точку зрения. Но очень важно, чтобы эти акции всегда носили мирный характер", - подчеркнул Президент.

Резюмируя это заявление, Янукович отметил, что он уверен: "Что любой, даже плохой, мир лучше любой самой хорошей войны".

Напомним, как сообщал "Главред", после жестокого разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября Янукович обратился к народу и сказал, что глубоко разочарован действиями "Беркута".

Также он потребовал наказания виновных в силовом разгоне акции.

1 декабря в Киеве началась масштабная акция протеста против власти. Больше о новом Евромайдане читайте в спецтеме "Главреда".

Видео: ТСН