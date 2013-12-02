Путин жестко раскритиковал Евромайдан: это погром

Президент России Владимир Путин прокомментировал акции протеста на Евромайдане в Украине. Он, в частности, назвал выступление противников власти в Киеве "погромом" и акцией, спланированной заранее.

Такое заявление глава РФ сделал на встрече со своим армянским коллегой Сержем Саргсяном. "События в Украине напоминают больше не революцию, а погром. На мой взгляд, это мало связано со взаимоотношениями Украины с Евросоюзом", — цитирует Путина РИА Новости.

Также президент России считает, что нынешние события в Украине готовились к выборам 2015 года.

"На мой взгляд, все, что происходит, не имеет прямого отношения к взаимодействию с Евросоюзом. Это внутриполитический процесс, попытка оппозиции раскачать действующую легитимную власть в стране… То, что сейчас происходит, говорит о том, что это, по всей видимости, хорошо подготовленные акции, и эти акции, на мой взгляд, более подготовлены не к сегодняшним событиям, они готовились к президентской выборной кампании весной 2015 года", — сказал политик.

"Это все заготовки к президентским выборам", — подчеркнул он.



Также Путин отметил, что, если посмотреть на содержание соглашений Украины с ЕС, "то до этой мечты многие могут просто не дожить, потому что условия очень жесткие".

Напомним, вечером в понедельник премьер Николай Азаров, комментируя ситуацию вокруг Евромайдана, сказал что ситуация с протестами становится неконтролируемой, а также заявил, что сейчас готовится план захвата Верховной Рады.

В свою очередь, Президент Виктор Янукович, говоря об акциях протеста, отметил, что они должны быть мирными, а также то, что и митингующие, и милиция должны соблюдать закон.