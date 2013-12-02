Начальник киевской милиции уволен за разгон Евромайдана - Азаров

Начальник Главного управления МВД в Киеве Валерий Коряк уволен из-за разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября.

Об этом сегодня, 2 декабря, заявил премьер-министр Николай Азаров во время встречи с иностранными послами, передает УНИАН.

"После событий пятницы начальник ГУ МВД Киева уволен, а со всеми остальными сотрудниками проведена разъяснительная работа", - отметил премьер.

Напомним, как сообщал "Главред", около 4 часов утра 30 ноября "Беркут" жестко разогнал участников Евромайдана.

После этого начальник столичной милиции Коряк заявил об отставке, но его временно отстранили от исполнения служебных обязанностей – до результатов служебной проверки действий сотрудников милиции.

Также напомним, что ранее Азаров, комментируя ситуацию вокруг Евромайдана в Киеве и его разгона, заявил, что ситуация с протестами стала неуправляемой, а в столице готовится план захвата Верховной Рады.