Янукович о разгоне Евромайдана: перегнули палку

Президент Виктор Янукович считает, что "Беркут", который разгонял Евромайдан 30 ноября, "перегнул палку". В то же время, он не исключил, что со стороны митингующих могли быть провокации.

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба Президента.



"Можно сказать, что... в ночь с пятницы на субботу правоохранительные органы перегнули палку. И оправданию этого не должно быть места. Хотя мы понимаем, что их (милицию - ред.) что-то к этому спровоцировало", - отметил Янукович и выразил убеждение, что милиция должна была найти такие способы, которые минимизировали бы последствия этих действий.

Вместе с тем, оценку последним событиям, связанным с массовыми протестами в Украине, по убеждению главы государства, должен дать суд. "Я не имею сегодня права давать оценку тому, кто виноват, насколько виноват", - подчеркнул Янукович.



Он также сказал, что во время очередного совещания под его председательством генеральный прокурор доложил о предпринимаемых правоохранителями мерах.

"Я убедился в том, что эта работа идет очень активно. Мы подойдем справедливо. Мы будем смотреть правде в глаза, дадим справедливые оценки и примем соответствующие решения", - резюмировал Президент.

Напомним, акция на Евромайдане была жестоко разогнана "Беркутом" ночью 30 ноября.

После этого в Киеве начались новые массовые протесты против власти, которые продолжаются и сейчас.

Видео: ТСН