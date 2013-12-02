Азаров увидел на Евромайдане признаки государственного переворота

Ситуация на Евромайдане в центре Киева имеет признаки государственного переворота.

Об этом на встрече с послами ЕС, США и Канады заявил премьер-министр Николай Азаров, передает УНИАН.

"Это (протесты в центре Киева – прим. ред.) имеет все признаки государственного переворота. Это очень серьезное дело", - отметил чиновник.

Также он подчеркнул, что до сих пор власти проявляли терпение.

"Мы проявляем терпение, но мы хотели бы, чтобы и наши партнеры не чувствовали вседозволенность", - заявил премьер.

Также Азаров посетовал на блокирование зданий госучреждений.

По его словам, госслужащие не могут попасть на работу и выполнять свои основные функции, что отрицательно повлияет на выплату зарплат и пенсий.

Комментируя столкновения между милицией и демонстрантами, Азаров заверил, что власти невыгодно организовывать провокации, а их инициаторы уже установлены.

"Мы заинтересованы только в одном – чтобы избежать этих провокаций. Мы сейчас очень хорошо знаем, кто эти провокации организовывает", - утверждает он.

По словам премьера, организаторы речь идет о так называемых "ультрас" (радикальных футбольных болельщиках), организации "Братство" Дмитрия Корчинского и "части хорошо обученных людей, представляющих организацию "Свобода".

Напомним, как сообщал "Главред", ранее Азаров заявил, что ситуация с протестами стала неуправляемой, а в столице готовится план захвата Верховной Рады.

Видео: ТСН