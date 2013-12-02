Губернаторы обратились к украинцам насчет протестов и разгона Евромайдана

2 декабря 2013, 19:31

Руководители областей считают, что виновные будут наказаны.

Главы 13 облгосадминистраций выступили с резким осуждением событий, произошедших в Киеве в ночь разгона Евромайдана.

Они также выразили уверенность, что виновные будут обязательно найдены и наказаны, сообщает УНИАН.

Так, губернатор Волынской ОГА Борис Климчук отметил, что события, которые произошли на Евромайдане в ночь на субботу, - это шок. "Это варварство, дикость. Просто осудить их - мало. Я точно знаю, что "полетят шапки", и виновные обязательно будут наказаны. Так должно быть в цивилизованном государстве. И так будет", - говорится в обращении.

События, которые произошли под. стенами Администрации президента, Кличук расценил как провокацию. "Это не власть делает. Такие события не нужны ни украинскому народу, ни подавляющему большинству украинцев. Они не нужны Президенту Украины. И вы, как и я, это хорошо понимаете", - говорится в заявлении.

"Утверждаю - никому не нужны революции, потому что они не уменьшают тяжести ноши, которую несет человек. В лучшем случае, они переводят вес с одного плеча на другое. А в худшем случае - ломают вдребезги. И даже наш новейший украинский опыт говорит об этом. Легко разрушить, зажечь дом. И гораздо труднее потом восстановить или построить, войти в мирное русло", - говорит Климчук.

"Поэтому призываю к сдержанности и толерантности. Относительно наших волынских дел, я распорядился правоохранительным органам не применять никаких насильственных действий против участников мирных акций. Я распорядился обогревать людей, стоящих на Луцком Майдане. Их немного. Но они есть и они все - наши люди, молодежь, наши дети. Обогревать, поить чаем. И охранять от возможных провокаций с любой стороны", - говорится в обращении Климчука.

"Прошу - не поддавайтесь на провокации и не создавайте провокационных ситуаций. Будьте мудрыми! Для себя, своих детей, для будущего Волыни и Украины, которую мы так любим. Любить государство нужно трудом. Это единственный способ отдать должное своему государству для каждого из нас", - отметил губернатор Волынской области.

В свою очередь, губернатор Днепропетровской области Дмитрий Колесников также попросил украинцев проявить толерантность и выдержку в это время. "В это непростое для страны время я призываю вас сохранить то, что всегда отличало Днепропетровщину. Сохранить нашу исключительную толерантность. Сохранить способность спокойно и взвешенно решать любые проблемы и разногласия мирным путем", - говорится в обращении.

Он также отметил, что сейчас самая главная угроза – это политические провокации. "Сегодня на Днепропетровщине в рамках закона проходят мирные демонстрации. Никто не препятствует и не будет препятствовать их проведению. Но главная угроза сейчас - политические провокации. Мы все видели, к чему они могут привести. От кого бы ни исходили такого рода действия - я считаю их недопустимими", - заявил Колесников.

"Я призываю правительство Украины обеспечить всестороннее и полное расследование инцидента на Майдане Незалежности в Киеве. Неоправданная жестокость по отношению к нашим гражданам, нашим детям получила резко отрицательную оценку со стороны Президента Украины. Эту ситуацию с глубоким возмущением воспринял украинский народ и международная общественность. Этот случай не может и не должно остаться безнаказанным", - говорится в обращении губернатора.

"Одновременно призываю все политические силы, все общественные организации, всех активистов и граждан извлечь уроки из этой ситуации, не поддаваться на провокации. Помнить, что жизнь и здоровье человека - высшая ценность, по сравнению с которой затухают все политические цели, - считает глава Днепропетровской ОГА.

"Мы просто обязаны не допустить обострения экономических проблем, которые всегда сопровождают дестабилизацию. Наша толерантность, наше взаимное уважение - гарантия мирного и спокойного решения сложных вопросов, гарантия нормального развития Днепропетровщины и Украины", - отметил Колесников.

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Евромайдан обращение губернаторы
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