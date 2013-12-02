Янукович раскритиковал оппозицию: зачем прикрываться детьми?

Президент Виктор Янукович призвал оппозицию объединиться, чтобы найти организаторов провокаций, устроенных, по его мнению, во время массовых акций протеста в столице, и осудил захват оппонентами власти административных зданий,. в том числе, киевской мэрии.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба главы государства.

"Зачем это было делать - Киевскую администрацию захватывать, прикрываться детьми? Мне это очень не нравится. Я против этого - чтобы мы использовали детей, использовали такие средства", - в частности, сказал Янукович.

Говоря о выявлении "провокаторов", он отметил: "Безусловно, всех, кто делал провокации..., их надо всех выявить, кто это был. И тут уже дело и власти, и оппозиции - объединиться для того, чтобы найти правильное решение".

Напомним, в своем интервью Янукович также заявил, что при разгоне Евромайдана в Киеве "Беркут" "перегнул палку".

Также отметим, что во время акций протеста в Киеве в воскресенье были предприняты несколько попыток штурма здания Администрации Президента на Банковой. "Беркут" протестующих жестоко разогнал, а оппозиционеры назвали эти атаки провокациями.

Кроме того, оппоненты власти заявляли, что законно занимают здания КГГА и Дома профсоюзов в центре столицы.