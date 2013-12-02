Тягнибок призвал завтра пикетировать Раду и Кабмин

Завтра, 3 декабря, состоится пикетирование Верховной Рады, где будет рассматриваться вопрос об отставке Кабмина Азарова.

Об этом заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, выступая на Евромайдане в Киеве, передает УНИАН.

"Завтра, в 10.00, нет, давайте немного раньше, пикетировать Верховную Раду, а мы, ваши избранники, будем голосовать за отставку (Кабмина Азарова – прим. ред.)", - призвал Тягнибок.

Также лидер "Свободы" добавил, что завтра с утра продолжится и блокирование здания правительства.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, в беседе с иностранными послами, премьер-министр Николай Азаров заявил, что видит в событиях на Евромайдане "признаки государственного переворота".

"Мы проявляем терпение, но мы хотели бы, чтобы и наши партнеры не чувствовали вседозволенность", - заявил премьер.