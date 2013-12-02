Губернатор Киевщины призвал участников протестов к диалогу

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк предлагает создать рабочую группу с участием представителей общественности, народных депутатов, власти, независимых журналистов, для утоления страстей и принятия взвешенного правильного решения.

"Силовые методы решения этих вопросов являются нерациональными и требуют взвешенной оценки", - цитирует Присяжнюка УНИАН.

Губернатор призвал участников Евромайдана к толерантности и выдержке во время проведения мирных демонстраций в Киеве". Присяжнюк подчеркнул, что уважает право каждого на проведение мирных собраний, гарантированных Конституцией Украины, но одновременно осуждает эскалацию произвола и насилия во время проведения самой акции протеста в Киеве, в том числе применение силы правоохранительными органами и избиения журналистов.

"Сегодня ко мне обращаются сотни матерей с тревогой за здоровье своих детей, которые находятся на майдане. И я, как отец, как кадровый офицер, разделяю их тревогу, потому что возмущен непрофессионализмом руководителей, которые толкнули спецподразделение на такие действия", - добавил губернатор.

"Вместе с тем события, произошедшие 1 декабря возле Администрации президента Украины, КГГА, в доме профсоюзов являются заслуживающими осуждения и применения к их инициаторов соответствующих законодательством санкций, - подчеркнул Присяжнюк. - Считаю методы политических сил относительно эскалации ситуации недопустимыми".

По его словам, Киевщина прошла нелегкий путь от политического противостояния и экономического упадка к конструктивному сотрудничеству с местными политическими силами, общественными объединениями и лидерства в социально-экономическом развитии. "Поэтому я, как никто другой понимаю, что диалог и консенсус в принятии решения является единственным путем к развитию государства", - добавил губернатор.