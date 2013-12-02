Янукович и Азаров не знали о планах разогнать Евромайдан - премьер

Ни Президент Украины Виктор Янукович, ни премьер-министр Николай Азаров не знали о планах силового разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября.

Об этом заявил глава Кабмина на встрече с послами ЕС, Канады и США в Киеве, передает УНИАН.

"Я вам говорю абсолютно откровенно – ни Президент, ни премьер-министр не знали о проведении этой операции", - сказал он.

Напомним, как сообщал "Главред", около четырех часов утра 30 ноября примерно две тысячи бойцов "Беркута" разогнали несколько сотен студентов с Евромайдана.

Многие люди были избиты.

Разгон вызвал бурные протесты и спровоцировал многотысячные демонстрации