Янукович об Ассоциации с ЕС: нас хотели принять и нагнуть

Президент Украины Виктор Янукович заявил о спешке в подготовке Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и выступил за изменения в договор о зоне свободной торговли с ЕС.

Об этом глава государства заявил в интервью центральным телеканалам.

"Что это за соглашение, когда нас принимают и нагибают? Я, например, считаю, что мы не должны поддаваться, мы должны защищать свои собственные интересы", - отметил Янукович.

Также Президент заявил, что хотел бы "достичь лучших условий в этом Соглашении, потому что это связано с нашими экономическими интересами, прежде всего".

"Если мы говорим, что мы хотим улучшить условия, то мы хотим улучшить условия для всех", - подчеркнул Янукович.

Он также отметил необходимость проведения отдельной дискуссии в Украине о подписании Соглашения об ассоциации.

"Я не только предлагаю, а считаю, что мы обязаны провести эту дискуссию, чтобы гражданское общество дало оценку, чего мы хотим достичь, каких условий, и почему мы ставим так вопрос. Очень важно понимание того, что мы отстаиваем наши интересы", - подчеркнул Президент.

По его словам, при подготовке Соглашения об ассоциации с ЕС очень много делалось в спешке.

"Те исполнители, которые готовили это Соглашение, многих из них уже нет во власти, кто-то не работает, и они не будут нести за это ответственности", - подчеркнул Янукович, добавив, что подписание Соглашения об ассоциации на менее выгодных условиях "будет на нашей совести".

Также он прокомментировал ситуацию с неподписанием в Вильнюсе Соглашения об ассоциации.

"Кто в этом виноват? В том числе и ныне действующее правительство. Однако ныне действующее правительство не молчит, они говорят об этом громко", - отметил Янукович, добавив, что о рисках для экономики Украины в случае подписания Соглашения с ЕС предостерегали также в Академии наук.

"Речь идет об условиях, в которых мы окажемся после подписания этого Соглашения, и если это нас удовлетворяет – я за это, я этого очень хочу. Если не удовлетворяет – я обязан делать все, чтобы мы защитили наши собственные интересы", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, в Еврокомиссии заявили, что готова принять украинскую делегацию для обсуждения Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли на должном уровне.

Видео: ТСН