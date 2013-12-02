Янукович рассказал об очень сложных переговорах с Европой

Украина в ближайшее время проведет переговоры с представителями Евросоюза об условиях подписания Соглашения об ассоциации. Диалог с ЕС будет сложным, но европауза в итоге оказалась полезной для Украины.

Об этом заявил Президент Виктор Янукович в интервью журналистам украинских телеканалов, сообщает пресс-служба главы государства.

Янукович сообщил, что в понедельник, 2 декабря, провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу, во время которого была достигнута договоренность о визите украинской рабочей группы в Брюссель для продолжения обсуждения условий подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС. "По договоренности готовим такую рабочую группу, которая поедет в Брюссель, и мы начнем этот диалог", - сказал глава государства.

Янукович назвал переговоры непростыми. "Очень тяжелый этот диалог с двух сторон, поскольку возвращаться к изменениям условий этого Соглашения очень сложно. Но мы хотим быть честными - это первое. И второе - мы хотим быть прозрачными. И третье - мы хотим отстаивать нашу позицию. Мы хотим такие условия найти, которые бы нас удовлетворяли", - подчеркнул он.

Также, по мнению Президента, отсрочка подписания Ассоциации позволит украинскому обществу получить больше информации о преимуществах Соглашения.



"Эта пауза даст нам возможность - и нашему обществу, и нашим товаропроизводителям - более четко представить, что это нам дает всем", - пояснил Янукович.

Он также считает, что подход к решению этого вопроса должен быть взвешенным. "Мы не должны никогда спешить делать такие ответственные шаги. Это не игрушки, это наши интересы, наша экономика, это наши заработные платы, пенсии, бюджет и все остальное", - добавил Президент.

Напомним, Украина не подписала Соглашение об ассоциации на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе на прошлой неделе.

Европейские политики выразили разочарование такой позицией, но отметили, что двери в Европу для Украины остаются открытыми.

Видео: ТСН