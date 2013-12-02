Левочкин о своей отставке: я просил, но Янукович отказал

Глава Администрации Президента Сергей Левочкин рассказал о ситуации вокруг своей отставки.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я действительно обратился в субботу (30 ноября – прим.ред.) с просьбой об отставке, она была отклонена", - подчеркнул Левочкин.

Также он сообщил, что его основная задача в настоящий момент – мирное урегулирование ситуации в Украине.

"Сегодня моя основная задача – работать над урегулированием ситуации мирным путем и преодолением кризиса, другое – безответственно. А вопрос отставки, вероятно, будет рассматриваться Президентом после нормализации ситуации в стране", - сказал он.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, 30 ноября, после жесткого разгона "Беркутом" студенческого Евромайдана, Левочкин подал прошение об отставке с поста главы АП.

При этом даже называлась фамилия его возможного преемника – нынешний глава МВД Виталий Захарченко.