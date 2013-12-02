На Евромайдане готовятся блокировать Раду и призывают выгонять гопников

Вечером в понедельник, 2 декабря, лидеры оппозиции выступили перед протестующими на Майдане Независимости. Политики, в частности, озвучили планы по блокированию Кабмина и Верховной Рады, призвали митингующих к порядку, дисциплине и отпору "гопникам, преступникам и провокаторам".

Так, глава политсовета "Батькивщины" Арсений Яценюк сделал акцент на дисциплинированности и сплоченности. "Если мы блокируем Кабмин, мы блокируем Кабмин, если идет дежурство, мы дежурим", - цитирует политика "Украинская правда".



"Вера в то, что мы с вами боремся за истинные ценности, что от каждого из нас зависит судьба миллионов, эта вера нас греет и приведет нас к победе", - сказал Яценюк.

Вместе с тем, нардеп Александр Турчинов призвал участников протеста выявлять провокаторов. По словам политика, "СБУ готовит "специалистов" по контрагитации, которые призывают расходиться, другие - рассказывают, что надо никого не слушать, а самим идти и бить окна, ломать и крушить".

Таких людей Турчинов посоветовал "выбрасывать из палаточного городка". "Они будут бросать провокаторов, гопников, преступников... Мы тренируемся и готовы дать им отпор", - заверил он.



Также оппозиционеры уверяют, что из митингующих никто не замерзнет, несмотря на сильный ветер в Киеве. Турчинов напомнил, что в Доме профсоюзов, занятом оппозиционерами, постоянно дежурит комендатура.



"Профсоюзы очень рады, что мы там находимся", - сказал политик. Он также напомнил, что "многие люди дежурят и защищают Киевский городской совет - публичное помещение киевлян, и все имеют возможность там отдохнуть".



По словам депутата, Укркоопсоюз также пригласил на ночлег людей, которые приехали из других городов. "Принципиально - мы ни одно помещение не захватываем, все нас приглашают. Когда Янукович нас пригласит - пойдем к нему", - отметил Турчинов.

Кроме того, он объявил планы на вторник - оппозиционеры собираются пикетировать Кабмин (с 7:30) и Верховную Раду (с 9:30). "Только заблокировав их, принудим к капитуляции, и именно мирным путем", - заявил Турчинов.



Лидер партии "УДАР" Виталий Кличко, в свою очередь, высказал уверенность, что во вторник первым вопросом в повестке дня заседания парламента будет рассмотрение постановления об отставке Кабмина Николая Азарова.

Вместе с тем, нардеп от "Батькивщины"Андрей Парубий опроверг заявление Азарова о том, что сейчас готовится план захвата Верховной Рады. Политик призвал премьера подать в отставку.

Напомним, Азаров на встрече с послами США и стран ЕС заявлял, что ситуация с протестами в Киеве выходит из-под контроля, а также о том, что, по его информации, существует план захвата Верховной Рады.

В то же время, Президент Виктор Янукович в интервью заявил о том, что протесты в Украине должны быть мирными, и осудил захват админзданий в центре Киева, в том числе, дома профсоюзов и КГГА.

Массовые протесты в столице возобновились после жестокого разгона Евромайдана в столице ночью 30 ноября. Сейчас на Майдане Независимости находятся палаточный городок и баррикады. В понедельник митингующие блокировали Кабмин.

Фото: ЛигаБизнесИнформ.