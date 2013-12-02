Митингующие на Евромайдане заняли Октябрьский дворец - там расположется пункт обогрева и отдыха активистов.
Активисты Евромайдана заняли Международный центр культуры и искусств в Октябрьском дворце Киева, расположенном на Майдане Независимости.
Об этом сообщил один из координаторов Евромайдана, нардеп от "Батькивщины" Андрей Парубий, передает "Украинская правда".
По словам депутата, около 150 митингующих в 22:00 вошли в здание бывшего Октябрьского дворца.
"Персонал и охрана не мешали и отнеслись с пониманием к просьбе общественности о ночевке и обогреве", - отметил политик.
Также депутат отметил, что сейчас в помещении устраиваются на ночевку активисты Евромайдана.
Напомним, как сообщал "Главред", 1 декабря в Киеве протестующие заняли часть здания Киевской мэрии и здание Дома профсоюзов.
Фото: "Сегодня"