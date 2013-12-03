Янукович предложил Евромайдану дождаться выборов: драться - ничего нам не даст

Президент Виктор Янукович призвал протестующих, собравшихся на Евромайдане в Киеве и в других регионах, воздержаться от поспешных действий, дождаться очередных президентских выборов и выразить там свою позицию.

Об этом глава государства сказал в интервью украинским телеканалам, сообщает ТСН.

"Я прошу всех политиков не спешить. Они все еще молоды, у них все впереди. Придут выборы, люди определятся. Кого выберут - так и будет. Так всегда было, и так должно быть", - сказал Янукович.

"Драться - ничего нам не даст. Нас должно объединять будущее нашей страны. Сегодня нам надо вместе защищать наши национальные интересы, работать на людей. Если мы хотим европейских стандартов, мы должны все делать в рамках закона, это - основы демократии", - также отметил он.

Напомним, после того, как ночью 30 ноября в Киеве "Беркут" жестоко разогнал Евромайдан, в столице собралась новая акция протеста. 1 декабря на нее с требованиями об отставке власти вышли несколько сотен тысяч человек.

На Майдане Независимости организован палаточный городок. Кроме того, митингующие занимают ряд зданий в окрестностях - Октябрьский дворец, здание КГГА, Дом профсоюзов.

В то же время, Янукович в своем интервью раскритиковал оппозицию за то, что были заняты данные здания, а также отметил, что во время разгона Евромайдана милиция "перегнула палку", и разобраться, кто нарушил закон, должен суд.