Эксперт рассказал, когда могут разогнать Евромайдан в Киеве

Евромайдан в Киеве могут попытаться разогнать уже во вторник, 3 декабря.

Такой прогноз в комментарии "Главреду" дал политтехнолог Тарас Березовец.

Силовой вариант развития ситуации он описал таким образом: "Янукович 3 декабря летит в Китай... Этим могут воспользоваться, сказать, что Президент ничего не знал, и разогнать всех протестующих, отбить все административные здания (занятые митингующими - ред.). Тем более, мы знаем, что внутренние войска уже в Киеве, плюс сконцентрированы подразделения "Беркута".

По мнению эксперта, в этом случае возможны роспуск Верховной Рады и введение персональных международных санкций против представителей украинской власти, причем ситуация будет "совершенно тупиковой".

Березовец описал и два других варианта развития событий.



"Второй путь – компромиссный. Это переформатирование большинства, возвращение конституционной реформы 2004 года (по которой Украина была парламентско-президентской республикой - ред.). В этом случае должны будут отправить в отставку министра внутренних дел, правительство, новое большинство сформирует новый состав правительства во главе с компромиссными фигурами", - отметил он.

Третий путь, по словам политтехнолога, возможен, "если протестующие выйдут из-под контроля оппозиции". "Тогда, даже если власть ничего особо не будет делать, начнутся очередные беспорядки, которые приведут к волне насилия. В этом случаи власти придется применить особые меры, начать арестовывать даже депутатов от оппозиции, но это уже будет ответ на неконтролируемые действия со стороны оппонентов", - считает эксперт.

Вместе с тем, по его словам, сейчас наиболее вероятен именно разгон Майдана. "Как только во вторник начнет работать Рада, это все, значит, компромиссный сценарий затушен", - добавил Березовец.

Напомним, жестокий разгон Евромайдана произошел ночью 30 ноября. После этого Киев и ряд регионов Украины охватили еще более масштабные протесты. Больше прогнозов о будущем этих акций читайте в статье "Главреда": Разгонят ли новый Евромайдан: прогноз экспертов.