Российское ТВ показало новую "страшилку" про Украину: Киев утопает в мусоре, в толпе боевики

3 декабря 2013, 02:37

Российские СМИ продолжают демонстрировать "особый взгляд" на события в Украине.

Фото, которым иллюстрируется сюжет про Евромайдан

Телеканал "Россия 1" показал новый критический сюжет про Евромайдан в Украине. В материале ситуация в Киеве показывается, как серьезный политический кризис, а ряд событий подается в особой трактовке.

В частности, в сюжете, текст которого публикует сайт Вести.ru, ситуация в Украине описывается следующим образом: "Украину сегодня охватил уже полномасштабный политический кризис. На фоне многотысячных митингов в Киеве, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская области объявили о всеобщей забастовке. Львов, к тому же, шлет депеши об отправке в столицу все новых добровольцев. А вот восток страны требует от властей навести порядок. Работа правительства сильно осложнена — демонстранты не пускают чиновников на рабочие места. К тому же, оппозиционные депутаты уже завтра попытаются вынести Кабмину вотум недоверия, а в штабе Майдана поговаривают о создании Временного правительства".

Также, по мнению российских журналистов, митингующие "уже и не вспоминают про евроинтеграцию". "Лозунги, написанные лидерами, призывают к свержению власти. Объявили забастовку и бастуют на Майдане. Воздвигли баррикады, разобрали даже металлическую елку, что строили на Новый год. Центр уже просто задыхается от мусора. Убирать некому", - рассказывает телезрителям канал.

Кроме того, журналист показывает, как оппозиция выдвигает власти ультиматум насчет отставки Кабмина и освобождения Юлии Тимошенко, прямо говоря, что никакие переговоры ее не интересуют. "Владимир Рыбак пытается предложить им сесть за стол переговоров вместе с партией власти и министрами... Но его не слушают. Такого пункта в плане оппозиции уже нет", - отмечает журналист и приводит мнение регионала Александра Ефремова о том, что оппоненты власти "должны нести ответственность лично".

"Чтобы как-то поддержать боевой дух изрядно подзамерзших забастовщиков, с трибуны то и дело вбрасываются слухи. Что на подходе танки. Что "Беркут" будет штурмовать захваченную мэрию, где разместился Штаб. И в зале заседаний спят на столах и греются... Правоохранителей на улицах вообще нет. Лишь только "Беркут", который охраняет администрацию президента", - отмечает телеканал, рассказывая также о боевиках и провокаторах среди митингующих.

"И именно здесь (возле АП - ред.) ночью (информация ошибочна - штурм на Банковой происходил днем и вечером воскресенья, 1 декабря - ред.) шли настоящие бои. Десятки провокаторов с железными прутами бросали файеры, огромные булыжники, вынутые из асфальта. Поливали слезоточивым газом. А потом скрывались в подворотне. И от ОМОНовцев доставалось всем, только не им", - возмущаются российские журналисты.

И продолжают: "В МВД разглядели в толпе оппозиционеров нескольких провокаторов. Это члены радикально настроенной организации "Братство". Отлично подготовленные боевики. Они не стесняются показывать свои тренировки. Руководит ими Дмитрий Корчинский, который открыто выступает против украинской власти. А сам, еще в первую чеченскую, воевал на стороне боевиков".

Наконец, канал "Россия-1" приходит к выводу, что, как и во времена Оранжевой революции, в Украину "экспортируются революционные технологии" (интересно, что такое же мнение выразил президент РФ Владимир Путин - ред.). Даже приводится доказательство этого тезиса.

"В толпе накануне был замечен Петр Верзилов, муж Надежды Толоконниковой из Pussy Riot. А также сербский политтехнолог Марко Ивкович. Он был одним их архитекторов революции в Югославии. Соотечественник узнал его лично. "Это человек, который обучался в западных центрах, специалист по революциям. И свержению власти. Его приглашали и в Грузию, и в Сербию, он везде участвовал", — сообщил президент международной организации "Объединенная сербская диаспора Евразии" Драган Станоевич.

Технологии те же. И как будто подпись автора: бульдозер, крушащий режим. Так было в Белграде в 2000 году, то же повторилось и в Киеве вчера. Львов у себя объявил мобилизацию для забастовки в Киеве. Причем туда берут лишь только крепких молодых людей от 20 лет. Но на самом деле массовой забастовки пока не получается. Участвуют только три западных региона. А на востоке этим возмущены", говорится в сюжете.

Также российские журналисты не оставили без внимания визит на Майдан в Киев польского политика Ярослава Качинского. По мнению телеканала, это свидетельствует о том, что Польша сегодня хочет с помощью Украины создать буфер между собой и РФ.

"Странно, что и спустя 9 лет простым украинцам кажется, что, выходя на Майдан, они сами решают свою судьбу. Те, кто сегодня пытается сравнить происходящее в Киеве с Оранжевой революцией, неизбежно находят сходство – слишком много зарубежных помощников", - добавляют российские СМИ.

Напомним, это не первый сюжет-"страшилка" российского ТВ про Украину. Так, недавно журналист Первого канала РФ, рассказывая в эфире о разгоне Евромайдана в Киеве, заявил о десятках погибших в результате столкновения (правда, позже исправился на пострадавших).

А тот же канал "Россия-1" в сюжете о разгоне поведал о провокаторах, вызвывших стычку с милицией, и о "евромусоре", который вывозили после акции.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
критика Майдан Евромайдан оппозиция революция российские СМИ росийское ТВ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять