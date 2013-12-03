Российское ТВ показало новую "страшилку" про Украину: Киев утопает в мусоре, в толпе боевики

Телеканал "Россия 1" показал новый критический сюжет про Евромайдан в Украине. В материале ситуация в Киеве показывается, как серьезный политический кризис, а ряд событий подается в особой трактовке.

В частности, в сюжете, текст которого публикует сайт Вести.ru, ситуация в Украине описывается следующим образом: "Украину сегодня охватил уже полномасштабный политический кризис. На фоне многотысячных митингов в Киеве, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская области объявили о всеобщей забастовке. Львов, к тому же, шлет депеши об отправке в столицу все новых добровольцев. А вот восток страны требует от властей навести порядок. Работа правительства сильно осложнена — демонстранты не пускают чиновников на рабочие места. К тому же, оппозиционные депутаты уже завтра попытаются вынести Кабмину вотум недоверия, а в штабе Майдана поговаривают о создании Временного правительства".

Также, по мнению российских журналистов, митингующие "уже и не вспоминают про евроинтеграцию". "Лозунги, написанные лидерами, призывают к свержению власти. Объявили забастовку и бастуют на Майдане. Воздвигли баррикады, разобрали даже металлическую елку, что строили на Новый год. Центр уже просто задыхается от мусора. Убирать некому", - рассказывает телезрителям канал.

Кроме того, журналист показывает, как оппозиция выдвигает власти ультиматум насчет отставки Кабмина и освобождения Юлии Тимошенко, прямо говоря, что никакие переговоры ее не интересуют. "Владимир Рыбак пытается предложить им сесть за стол переговоров вместе с партией власти и министрами... Но его не слушают. Такого пункта в плане оппозиции уже нет", - отмечает журналист и приводит мнение регионала Александра Ефремова о том, что оппоненты власти "должны нести ответственность лично".

"Чтобы как-то поддержать боевой дух изрядно подзамерзших забастовщиков, с трибуны то и дело вбрасываются слухи. Что на подходе танки. Что "Беркут" будет штурмовать захваченную мэрию, где разместился Штаб. И в зале заседаний спят на столах и греются... Правоохранителей на улицах вообще нет. Лишь только "Беркут", который охраняет администрацию президента", - отмечает телеканал, рассказывая также о боевиках и провокаторах среди митингующих.

"И именно здесь (возле АП - ред.) ночью (информация ошибочна - штурм на Банковой происходил днем и вечером воскресенья, 1 декабря - ред.) шли настоящие бои. Десятки провокаторов с железными прутами бросали файеры, огромные булыжники, вынутые из асфальта. Поливали слезоточивым газом. А потом скрывались в подворотне. И от ОМОНовцев доставалось всем, только не им", - возмущаются российские журналисты.

И продолжают: "В МВД разглядели в толпе оппозиционеров нескольких провокаторов. Это члены радикально настроенной организации "Братство". Отлично подготовленные боевики. Они не стесняются показывать свои тренировки. Руководит ими Дмитрий Корчинский, который открыто выступает против украинской власти. А сам, еще в первую чеченскую, воевал на стороне боевиков".

Наконец, канал "Россия-1" приходит к выводу, что, как и во времена Оранжевой революции, в Украину "экспортируются революционные технологии" (интересно, что такое же мнение выразил президент РФ Владимир Путин - ред.). Даже приводится доказательство этого тезиса.

"В толпе накануне был замечен Петр Верзилов, муж Надежды Толоконниковой из Pussy Riot. А также сербский политтехнолог Марко Ивкович. Он был одним их архитекторов революции в Югославии. Соотечественник узнал его лично. "Это человек, который обучался в западных центрах, специалист по революциям. И свержению власти. Его приглашали и в Грузию, и в Сербию, он везде участвовал", — сообщил президент международной организации "Объединенная сербская диаспора Евразии" Драган Станоевич.



Технологии те же. И как будто подпись автора: бульдозер, крушащий режим. Так было в Белграде в 2000 году, то же повторилось и в Киеве вчера. Львов у себя объявил мобилизацию для забастовки в Киеве. Причем туда берут лишь только крепких молодых людей от 20 лет. Но на самом деле массовой забастовки пока не получается. Участвуют только три западных региона. А на востоке этим возмущены", говорится в сюжете.

Также российские журналисты не оставили без внимания визит на Майдан в Киев польского политика Ярослава Качинского. По мнению телеканала, это свидетельствует о том, что Польша сегодня хочет с помощью Украины создать буфер между собой и РФ.

"Странно, что и спустя 9 лет простым украинцам кажется, что, выходя на Майдан, они сами решают свою судьбу. Те, кто сегодня пытается сравнить происходящее в Киеве с Оранжевой революцией, неизбежно находят сходство – слишком много зарубежных помощников", - добавляют российские СМИ.

Напомним, это не первый сюжет-"страшилка" российского ТВ про Украину. Так, недавно журналист Первого канала РФ, рассказывая в эфире о разгоне Евромайдана в Киеве, заявил о десятках погибших в результате столкновения (правда, позже исправился на пострадавших).

А тот же канал "Россия-1" в сюжете о разгоне поведал о провокаторах, вызвывших стычку с милицией, и о "евромусоре", который вывозили после акции.