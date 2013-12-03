Евромайдан выстоял ночь, а Захарченко рассказал, что делать при появлении провокаторов

13-е сутки продолжаются массовые акции протеста Евромайдан, а глава МВД Виталий Захарченко уже заявил, что милиция готова вместе с активистами создавать патрули для поиска провокаторов на митингах.

Об этом говорится в заявлении министра, обнародованном на сайте МВД.

"С пониманием относясь к вашему волеизъявлению, хотел бы заявить о том, что основной задачей для органов внутренних дел является недопущение нарушений общественного порядка и безопасность граждан, участвующих в многолюдных мероприятиях. К сожалению, организаторы митингов не в полной мере предусмотрели возможное присутствие радикально настроенных людей", - считает министр.

"Если у вас есть информация о провокаторах и лицах, которые во время массовых общественных акций имеют при себе предметы для нанесения телесных повреждений (палки, цепи, металлические прутья и т.д.), сообщайте о таких фактах ближайшемунаряду милиции или по телефону 102", - напомнил Захарченко.

Он отметил, что милиция готова реагировать на обращения граждан, а также создать с представителями общественности совместные патрули в местах, где проводятся митинги для выявления нарушителей. "С этой целью милиция готова выделить необходимое количество сотрудников", - добавил он.

"Надеюсь, сотрудничество с неравнодушными гражданами поможет предупредить возможные провокации, а правонарушителей привлечь к ответственности", - сказал Захарченко.

Ранее "Главред" сообщал, что лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок рассказал: для провокаций в Киеве использовали 5 тыс. спортсменов-"титушек", при этом власти продолжали еще подвозить провокаторов из регионов.

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