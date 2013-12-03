Колонны активистов Евромайдана двинулись на Кабмин

Во вторник, 3 декабря, утром участники массовых акций протеста Евромайдан колоннами оппозиции двинулись блокировать Кабмин.

Чуть позже они пойдут к Верховной Раде, где сегодня должны рассматривать вопрос отставки правительства, сообщает Liga.net.

Возле парламента ночью власти под прикрытием милиции установили сцену. Туда же были привезены несколько сотен молодых людей спортивного телосложения.

Ранее лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок рассказал: для провокаций в Киеве использовали 5 тыс. спортсменов-"титушек", при этом власти продолжали еще подвозить провокаторов из регионов.

Также напомним, что сегодня глава МВД Виталий Захарченко обратился к митиннующим и заявил, что милиция готова вместе с активистами создавать патрули для поиска провокаторов на митингах.

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Фото: FacebookОлега Медуницы, Facebook Андрея Парубия