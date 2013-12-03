Под Раду привезли 15 автобусов "Беркута" и сотни "титушек", опубликованы фото

В ночь на вторник, 3 декабря, под зданием Верховной Рады, где будут рассматривать вопрос о недоверии Кабмину Николая Азарова, появились около 15 автобусов с "Беркутом", а также сотни молодчиков спортивного вида.

Об этом сообщает ТСН.

Ночью под стенами Рады собралось 10 митингующих. Стены здания обклеены плакатами. Позже появилось сообщение о том, что водометная техника движется в сторону Администрации Президента, но эта информация еще не подтверждена.

Рядом с парламентом смонтировали сцену. В палатках за ней прячутся "титушки", сообщает издание.

Ранее "Главред" сообщал, что колонны Евромайдана двинулись блокировать Кабмин, потом они будут пикетировать Верховную Раду.

Фото: tsn.ua