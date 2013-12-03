Под Раду привезли 15 автобусов "Беркута" и сотни "титушек", опубликованы фото

Возле Верховной Рады вновь начали собираться "спортсмены".
Об этом сообщает ТСН.
Ночью под стенами Рады собралось 10 митингующих. Стены здания обклеены плакатами. Позже появилось сообщение о том, что водометная техника движется в сторону Администрации Президента, но эта информация еще не подтверждена.
Рядом с парламентом смонтировали сцену. В палатках за ней прячутся "титушки", сообщает издание.
Ранее "Главред" сообщал, что колонны Евромайдана двинулись блокировать Кабмин, потом они будут пикетировать Верховную Раду.
Фото: tsn.ua