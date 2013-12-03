Луценко с колонной Евромайдана осадил Кабмин, а под Радой - новые отряды "Беркута"

Движение по Грушевского вновь заблокировано
Об этом сообщает Liga.net.
До этого Луценко выступил на Евромайдане и сообщил, что план на сегодня - блокирование подъездов к зданию правительства.
В Киеве по ул. Грушевского движение транспорта вновь заблокировано. Протестующие перекрыли дорогу и требуют отставки правительства, сообщает ТСН.
В частности, проезжую часть они перекрыли десятком автомобилей, которые припарковались посреди проезжей части. На них установлены флаги Украины и Евросоюза.
В то же время автобусы с "Беркутом" перекрыли проезд по Грушевского возле Рады и выстроили отряды спецназа под зданием парламента.
Ранее "Главред" сообщал, что ночью под зданием Верховной Рады, где будут рассматривать вопрос о недоверии Кабмину Николая Азарова, появились около 15 автобусов с "Беркутом", а также сотни "титушек".
Фото: Facebook Дмитрия Чигрина