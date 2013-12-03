Луценко с колонной Евромайдана осадил Кабмин, а под Радой - новые отряды "Беркута"

На вторник, 3 декабря, утром экс-министр МВД Юрий Луценко привел колонну Евромайдана для блокирования Кабмина.

Об этом сообщает Liga.net.

До этого Луценко выступил на Евромайдане и сообщил, что план на сегодня - блокирование подъездов к зданию правительства.

В Киеве по ул. Грушевского движение транспорта вновь заблокировано. Протестующие перекрыли дорогу и требуют отставки правительства, сообщает ТСН.

В частности, проезжую часть они перекрыли десятком автомобилей, которые припарковались посреди проезжей части. На них установлены флаги Украины и Евросоюза.

В то же время автобусы с "Беркутом" перекрыли проезд по Грушевского возле Рады и выстроили отряды спецназа под зданием парламента.

Ранее "Главред" сообщал, что ночью под зданием Верховной Рады, где будут рассматривать вопрос о недоверии Кабмину Николая Азарова, появились около 15 автобусов с "Беркутом", а также сотни "титушек".

Фото: Facebook Дмитрия Чигрина