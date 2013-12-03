МВД привезло "Беркут" под Раду, потом заявило о подготовке провокаций

В ночь на вторник, 3 декабря, под зданием Верховной Рады появились 15 автобусов с "Беркутом", утром под парламентом появились дополнительные автобусы со спецназом, которые перегородили движение по ул. Грушевского, а колонны бойцов выстроились под Радой.

Позже пресс-служба МВД выступила с заявлением о подготовке провокаций возле здания Верховной Рады и других госучреждений.

"В связи с этим представители МВД принимают надлежащие меры для выполнения задач по охране общественного порядка, а также для обеспечению беспрепятственной работы госучреждений и доступа к ним работников", - говорится в сообщении.

Милиция обратилась к участникам акций быть бдительными и не поддаваться на провокации.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня глава МВД Виталий Захарченко обратился к митингующим и заявил, что милиция готова вместе с активистами создавать патрули для поиска провокаторов на митингах.