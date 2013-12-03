Тимошенко верит в мужество и силу Евромайдана

Экс-премьер Юлия Тимошенко считает, что оппозиция без поддержки граждан не сможет добиться победы Евромайдана, а украинцы без оппозиции не смогут установить свою демократическую власть.

Об этом сообщается на ее персональном сайте.

Дочь Тимошенко – Евгения, после вчерашнего посещения матери в больнице, рассказала: "Мама очень верит в мужество, силу и волю оппозиционных сил, она призывает всех людей вместе с оппозицией верить в свои силы и верить в то, что они достигнут победы ради Украины и победят в это сложное время".

Дочь Тимошенко передала слова ее благодарности всем украинцам за то, что они защищают Украину. "Мама всем сердцем вместе с вами на всех площадях с теми людьми, которые борются сейчас за свободу и поднялись против режима. Она гордится каждым украинцем, который оставил свои дела и сейчас ведет свою собственную борьбу против режима", - подчеркнула она.

По ее словам, Юлия Тимошенко передала свои предложения к плану действий оппозиции и советы по обеспечению победы мирного восстания граждан. "Мама также призвала лидеров Европейского Союза сейчас поддержать оппозиционные силы и не давать Януковичу времени и шанса создавать диктатуру", - подчеркнула Евгения.

Ранее "Главред" сообщал, что после разгона "Беркутом" студенческого Евромайдана Тимошенко призвала участников акций протеста не расходиться и придти на народное вече в столице.

Видео: tymoshenko.ua