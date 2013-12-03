Рада окружена двойным кольцом: "Беркут" и тысячи активистов Евромайдана

"Беркут" осадил по периметру Раду. Украинцы же окружили "Беркут" со всех вулиц".
Здание парламента окружено плотным кольцом сотрудников правоохранительных органов. Пока ситуация спокойная, никаких стычек не было, пишет ЛигаБизнесИнформ.
На площади перед парламентом установлена сцена с символикой Партии регионов и стоят сотни молодчиков спортивного телосложения.
Они держат в руках символику регионалов. Центральным лозунгом, звучащие со сцены: "Киев - не столица оппозиции, Киев - столица нашего государства".
Как написал на своей страничке в Facebook Дмитрий Чигрин, "Титушок" развлекают песней: "Нас осталось только 3 из 18 ребят".
Также он написал, что "Беркут" осадил по периметру Раду. Украинцы же окружили "Беркут" со всех вулиц".
Напомним, сегодня, 3 декабря, утром экс-министр МВД Юрий Луценко привел колонну Евромайдана для блокирования Кабмина.
А под Верховной Радой, где будут рассматривать вопрос о недоверии Кабмину Николая Азарова, еще с ночи появились около 15 автобусов с "Беркутом", а также сотни "титушек".
фото: facebook.com/d.chygryn; УНН; видео: канал 24