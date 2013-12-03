Рада окружена двойным кольцом: "Беркут" и тысячи активистов Евромайдана

В Киеве утром, 3 декабря, у здания Верховной Рады собралось около 3 тысяч человек, которые колонной поднялись с Майдана Независимости. Митингующие скандируют лозунги и требуют, чтобы милиция прекратила произвол.

Здание парламента окружено плотным кольцом сотрудников правоохранительных органов. Пока ситуация спокойная, никаких стычек не было, пишет ЛигаБизнесИнформ.

На площади перед парламентом установлена сцена с символикой Партии регионов и стоят сотни молодчиков спортивного телосложения.

Они держат в руках символику регионалов. Центральным лозунгом, звучащие со сцены: "Киев - не столица оппозиции, Киев - столица нашего государства".

Как написал на своей страничке в Facebook Дмитрий Чигрин, "Титушок" развлекают песней: "Нас осталось только 3 из 18 ребят".

Также он написал, что "Беркут" осадил по периметру Раду. Украинцы же окружили "Беркут" со всех вулиц".

Напомним, сегодня, 3 декабря, утром экс-министр МВД Юрий Луценко привел колонну Евромайдана для блокирования Кабмина.



А под Верховной Радой, где будут рассматривать вопрос о недоверии Кабмину Николая Азарова, еще с ночи появились около 15 автобусов с "Беркутом", а также сотни "титушек".

фото: facebook.com/d.chygryn; УНН; видео: канал 24