Регионалы отказались голосовать за отставку Азарова

Нардеп-регионал Владимир Олейник заявил, что фракция ПР не будет голосовать за постановление о выражении недоверия Кабмину Николая Азарова.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

"Власти и Президенту не выгодны были события в субботу, а были выгодны оппозиции. И если оппозиция хочет таким путем, через политическую оценку, закрыть эту тему, я говорю - нет", - сказал Олейник.

Он также сказал, что на заседании фракции ни один депутат не высказался в поддержку постановления об отставке правительства.

А представитель Президента в парламенте, нардеп-регионал Юрий Мирошниченко отмечает, что фракция ПР воздержится от голосования за постановление о выражении недоверия правительству.

Мирошниченко также добавил, что регионалы также не будут голосовать за законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно имплементации к национальному законодательству положений статьи 19 Конвенции ООН против коррупции, который сегодня стоит в повестке дня работы ВР.

"Решение, по крайней мере, такое принято, чтобы воздержаться от голосования сейчас. Потому что это голосование происходит на фоне эмоций", - сказал депутат.

Ранее "Главред" сообщал, что 2 декабря Комитет Рады по госстроительству и местному самоуправлению рекомендовал парламенту принять постановление о недоверии Кабмина.

Для принятия решения необходимо 226 голосов депутатов.