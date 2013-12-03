Колесниченко назвал активистов Евромайдана "подонками, стремящими к захвату власти"

Народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко назвал митингующих на Майдане "подонками, стремящими к захвату власти".

Об этом он заявил выступая со сцены возле Верховной Рады, где проходит митинг сторонников Партии регионов в поддержку политики Президента Виктора Януковича, пишет УНИАН.

Нардеп убежден, что все собравшиеся на Майдане Независимости, поддерживаются как морально, так и материально со стороны иностранных государств.

Колесниченко также подчеркнул, что все личности, которые нанесли тяжкие телесные повреждения сотрудникам милиции при попытке захватить административные здания в Киеве, должны быть арестованы и привлечены к уголовной ответственности.

Все выступление Колесниченко сопровождалось криками "Позор!" и свистом со стороны подошедших к Верховной Раде участников акции в поддержку евроинтеграции Украины.

Напомним, 30 ноября ночью "беркут" жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. Это вызвало массовые протесты по всей Украине.

1 декабря украинцы вышли на Народное вече. Протесты продолжились сегодня, 3 декабря, блокированием Кабмина и Верховной Рады.