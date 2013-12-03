Колесниченко назвал активистов Евромайдана "подонками, стремящими к захвату власти"

Все собравшиеся на Майдане, поддерживаются как морально, так и материально иностранными государствами.
Народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко назвал митингующих на Майдане "подонками, стремящими к захвату власти".
Об этом он заявил выступая со сцены возле Верховной Рады, где проходит митинг сторонников Партии регионов в поддержку политики Президента Виктора Януковича, пишет УНИАН.
Нардеп убежден, что все собравшиеся на Майдане Независимости, поддерживаются как морально, так и материально со стороны иностранных государств.
Колесниченко также подчеркнул, что все личности, которые нанесли тяжкие телесные повреждения сотрудникам милиции при попытке захватить административные здания в Киеве, должны быть арестованы и привлечены к уголовной ответственности.
Все выступление Колесниченко сопровождалось криками "Позор!" и свистом со стороны подошедших к Верховной Раде участников акции в поддержку евроинтеграции Украины.
Напомним, 30 ноября ночью "беркут" жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. Это вызвало массовые протесты по всей Украине.
1 декабря украинцы вышли на Народное вече. Протесты продолжились сегодня, 3 декабря, блокированием Кабмина и Верховной Рады.