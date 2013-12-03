Рада открылась криками "Революция", а из ПР вышли два депутата

Верховная Рада открыла заседание во вторник, 3 декабря, под возгласы оппозиции "Банду геть!" и "Революция!".

Как сообщает УНИАН, такими лозунгами оппоненты власти встретили руководство ВР. Всего на утреннем заседании Рады зарегистрировались 411 депутатов.

Спикер Владимир Рыбак уже сообщил о выходе двух депутатов, Инны Богословский и Давида Жвании, из фракции Партии регионов.

Других заявлений о выходе из фракций, по словам главы ВР, не поступало.

Заседание продолжилось выступлением лидера "Батькивщины" Арсения Яценюка который потребовал отставки Кабмина Николая Азарова и ответственности для главы МВД Виталия Захарченко.

Ни премьер, ни министры в парламент не пришли.

Отметим, что регионалы заявляли, что голосовать за отставку правительства не будут.

Напомним, во вторник под Раду с пикетом пришли активисты Евромайдана.

Жвания и Богословская заявили о выходе из ПР после разгона Евромайдана в Киеве 30 ноября.

В столице, напомним, продолжаются массовые протесты против власти.